Jo - S01 E05 - Invalides

Une pilote de Mirage de 35 ans est retrouvée morte devant l’hôtel des Invalides. Un mystérieux mécanicien que fréquentait Charlotte est suspecté. D’autant plus qu’à son doigt, la victime portait une bague volée un an plus tôt lors du meurtre d’une famille dans le sud de la France. Un assassinat avec lequel son amant aurait un lien. Déterrant les éléments de ce crime oublié, Jo met à jour un complot beaucoup plus dangereux que prévu…