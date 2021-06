Jo - S01 E07 - Opéra

Mercredi, fin d’après-midi. Sortant du Palais Garnier où il vient de déposer sa fille à son cours de danse, Raymond Sittler est agressé sur les marches de l’Opéra. Quelques secondes plus tard, saisi de convulsions, il s’écroule sur le perron et meurt… Un temps suspectée, sa maîtresse est également retrouvée assassinée à la station Barbès Rochechouart, empoisonnée par l’injection d’un puissant insecticide. L’enquête dirige Jo vers la prestigieuse université de la Sorbonne et jusqu’à la porte d’un étudiant tourmenté et de son ambitieuse petite amie.