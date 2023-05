Johnny Depp contre Amber Heard : Du coup de foudre au scandale

Cinéma - Biopic | 2022

Ce film TV évoque la relation tumultueuse – à l’intérieur comme à l’extérieur du tribunal – entre Johnny Depp et Amber Heard et retrace le procès en diffamation qui les a opposés. Ce procès a duré six semaines et s’est terminé le 1er juin 2022 avec le verdict suivant : Amber Heard, reconnue coupable de diffamation contre Johnny Depp, a été condamnée à lui verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts. Ce dernier a lui aussi été condamné à payer des dommages et intérêts à l’actrice, à la hauteur de 2 millions de dollars.