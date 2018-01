Florent Pagny, Slimane, Benjamin Biolay… Découvrez l’hommage des stars à Johnny Hallyday ce samedi sur TF1

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Le 5 décembre dernier, Johnny Hallyday s’est éteint dans sa maison de Marnes-la-Coquette à l’âge de 74 ans des suites d’un cancer des poumons, laissant sa famille, ses amis mais également tous ses fans avec un chagrin immense.

Après l’hommage populaire qui lui a été rendu à l’Eglise de la Madeleine en présence du président de la République Emmanuel Macron, TF1 a également décidé de consacrer, un mois après la mort du rockeur, une soirée intitulée Johnny, toute la musique qu’ils aiment, pour saluer l’immense carrière de celui que bien des artistes appelaient « le taulier ».

Construit autour de l’album On a tous quelque chose de Johnny sorti le 7 novembre dernier, ce concert exceptionnel réunira ainsi à la Seine Musicale pléthore d’artistes de toutes les générations. Louane, Kendji Girac, Calogero, Florent Pagny, Slimane, Thomas Dutronc, Nolwenn Leroy, Lisandro Cuxi, Amel Bent, FFF, Benjamin Biolay, Gaëtan Roussel, Raphaël, Garou, Gauvain Sers monteront donc sur scène pour reprendre tous les plus grands tubes de Johnny Hallyday. Yarol Poupaud le guitariste et proche de l’artiste dirigera le concert tandis que Jean Reno ouvrira et clôturera la soirée.

Rendez-vous donc ce samedi 6 janvier sur TF1 à partir de 21h pour découvrir cette soirée exceptionnelle en hommage à Johnny Hallyday. Mais en attendant, on vous propose de découvrir en exclusivité la prestation de Louane qui interprète Toute la musique que j’aime.