Kendji Girac très fier de représenter Johnny Hallyday

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Le 5 décembre dernier, Johnny Hallyday décédait des suites d’un cancer des poumons dans sa maison de Marnes-la-Coquette à l’âge de 74 ans. Après l’hommage populaire qui lui a été rendu à l’Eglise de la Madeleine, TF1 a également décidé de saluer l’immense carrière du chanteur en organisant une soirée intitulée "Johnny, toute la musique qu’ils aiment". C’est donc ce samedi 6 janvier que la Seine Musicale accueillait seize artistes de toutes les générations. Louane, Kendji Girac, Calogero, Florent Pagny, Amel Bent, Benjamin Biolay, Garou et pleins d’autres sont montés sur scène pour interpréter les plus grands tubes de l’idole des jeunes.

Ce concert s’inscrit dans la suite de l’album hommage "On a tous quelques chose de Johnny" sorti le 7 novembre dernier. Une belle façon de faire découvrir les tubes emblématiques du répertoire du "Taulier" à une nouvelle génération. Et ce n’est pas Kendji qui dira le contraire. En effet, le chanteur de 21 ans, devenu phénomène avec sa pop gipsy, s’est frotté à "L’envie", titre culte et composé par Jean-Jacques Goldman en 1986. "C’est un immense plaisir d’être ici ce soir et surtout de pouvoir représenter ce très grand monsieur qui a tellement chanté pour nous toute notre vie qu’on est encore là à chanter ses chansons et on les chantera encore tout le temps, tout le temps, on s’arrêtera jamais de chanter des chansons aussi magnifiques".