Slimane, ému aux larmes en rendant hommage à Johnny Hallyday

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Le 5 décembre dernier, Johnny Hallyday décédait des suites d’un cancer des poumons dans sa maison de Marnes-la-Coquette à l’âge de 74 ans. Après l’hommage populaire qui lui a été rendu à l’Eglise de la Madeleine, TF1 a également décidé de saluer l’immense carrière du chanteur en organisant une soirée intitulée "Johnny, toute la musique qu’ils aiment". C’est donc ce samedi 6 janvier que la Seine Musicale a accueilli un panel d’artistes de toutes les générations. Louane, Kendji Girac, Calogero, Florent Pagny, Amel Bent, Benjamin Biolay, Garou et pleins d’autres sont montés sur scène pour interpréter les plus grands tubes de l’idole des jeunes.

Le chanteur Slimane n’a pas manqué ce rendez-vous et a offert une prestation des plus touchantes sur le titre phare "Marie". Un morceau qui ne lui était pas inconnu puisqu’il l’avait déjà enregistré pour l’album hommage "On a tous quelque chose de Johnny" sorti le 7 novembre dernier. Le lauréat de The Voice saison 5, pris par l’émotion, avait les larmes aux yeux à la fin de son interprétation. Yarol Poupaud, musicien et proche de Johnny Hallyday, était à la guitare pour l’accompagner. On a pu apercevoir Yarol donner une caresse sur l’épaule du jeune chanteur, comme pour le consoler. Pour Slimane, Johnny Hallyday a bercé son enfance et il était important de le célébrer mais aussi de chanter pour tous les fans du rockeur.