« Ca ne change pas un homme », Johnny Hallyday au Parc des Princes

1993 – Johnny Hallyday s’apprête à célébrer son 50è anniversaire. Et pour que la fête soit à la hauteur de l’évènement, le chanteur a misé sur la démesure. 150 000 spectateurs présents au Parc des Princes. 3 soirs de suite, Johnny Hallyday remplit le stade du Parc des Princes et c’est à ce moment-là où on réalise la popularité l’immense du chanteur. Cet événement va largement participer à la légende du rockeur. Les lumières, la musique, l’organisation de la scène mais ce qui est encore plus spécial c’est le public. L’amour intense de son public est unique. Extrait du documentaire hommage « Johnny » du mercredi 6 décembre 2017