« Ca ne finira jamais », un retour en grâce

Paris, 2013 – A 70 ans, le rockeur a décidé de surprendre la France entière, une soirée événement est organisée autour de son anniversaire et Johnny Hallyday veut s’offrir un retour en grâce. Johnny Hallyday fend la foule de Paris Omnisport de Bercy : 20 000 personnes sont présentes. Le concert est retransmis en direct sur TF1. De nombreux français se demandent si l’idole revient de loin est toujours dans la course. Il le sait, l’enjeu est de taille et ce soir-là il joue son vrai retour. Le chanteur est en forme et va le prouver dès les premières notes du concert. Plus de 2 heures de show sans faillir. La machine est relancée et Johnny est bien décidé à rester plus que jamais sur le devant de la scène. Il repart en studio pour préparer son 49è album au titre sans détour « Rester Vivant ». En 2016, Johnny fait une tournée portant le nom de son album « Rester Vivant » et un soir, le chanteur fait une annonce incroyable sur la préparation de son 50è album. Extrait du documentaire hommage « Johnny » du mercredi 6 décembre 2017