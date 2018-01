Calogero - « Elle m’oublie »

Calogero rend hommage à un « géant » qu’il a rencontré quelques fois et a vite pris conscience qu’il avait devant lui un mythe. Calogero n’oubliera jamais les mots échangés avec Johnny Hallyday. Il a choisi un titre des années 70, « Elle m’oublie ». Ce titre est représentatif des chansons interprétées par Johnny dans les années 80 sur les albums de Jean-Jacques Goldman et de Michel Berger. Pour Calogero, Johnny Hallyday est un géant, un chanteur « comme il y en n’aura plus jamais ». Extrait du REPLAY de JOHNNY, TOUTE LA MUSIQUE QU’ILS AIMENT du 6 janvier 2018