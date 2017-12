Découverte de Johnny Hallyday et l’arrivée du rock en France

Revivez la folle destinée de Johnny Hallyday hors du commun : de ses moments de gloire à ses moments de doutes ; des accidents et des belles histoires qui ont jalonné toute sa vie. Une vie sous les projecteurs racontée par ses amis et par ceux qu’ils l’admirent, qui l’entourent et qui a commencé par un certain 18 avril 1960 – « Il faut saisir sa chance » - ce fameux 18 avril 1960 où la France découvre le jeune Johnny Hallyday. Le chanteur n’a que 17 ans et participe alors à un télé-crochet parrainé par Line Renaud. Loin de penser que sa vie va changer du tout au tout en un temps record, le jeune artiste romance son histoire personnelle… Une star française est née avec l’arrivée du rock en France. Extrait du documentaire hommage « Johnny » du mercredi 6 décembre 2017