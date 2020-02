Découvrez les 1ères minutes du doc événement sur Jean-Baptiste Guegan, le sosie vocal de Johnny

Avoir la même voix que le plus grand rockeur de France ? Il y a quelques années, tous les spécialistes, les fans de Johnny Hallyday, ses proches mêmes auraient dit que c'était impossible. C'était avant de découvrir le talent de Jean-Baptiste Guégan. Parfait sosie vocal de Johnny, il a su, à force de travail et de persévérance, faire reconnaître son talent, non seulement comme sosie, mais surtout comme chanteur. TMC lui consacre un documentaire exclusive, retrouvez dès à présent les premières minutes.