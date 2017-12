« Fils de personne », l’enfance de Johnny Hallyday

C’est le 5 juin 1943 qu’un certain Jean-Philippe Smet alias Johnny Hallyday nait à Paris. Sa mère Huguette Clair est modèle et son père, Léon Smet, comédien, mime et acrobate, est belge et s’est installé à Paris. Quelques semaines après sa naissance, son père l’abandonne. Sa mère très accaparée par sa carrière de modèle, confie Johnny Hallyday à sa sœur, danseuse professionnelle, allant de contrat en contrat. Cette dernière décroche un contrat à Londres et emmène Johnny. Le quotidien de Johnny Hallyday c’était les backstages, les spectacles. Il baignera dans cette ambiance jusqu’à ses 15 ans. Extrait du documentaire hommage « Johnny » du mercredi 6 décembre 2017