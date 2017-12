Gilles Lhote se souvient de grands moments avec Johnny Hallyday

En août 2016, Gilles Lhote retrouve Johnny Hallyday et sa famille à Saint-Barthélémy pour fêter les anniversaires de Jade et Joy, les deux filles adoptées par le couple. Il garde de cette journée incroyable le souvenir d’un Johnny heureux d’être entouré des siens et de ses filles, « ses soleils » comme le dit le biographe. Autre grand moment : le concert du Parc des princes en 1993, lorsque la star du rock avait fendu la foule pour rejoindre la scène. Gilles Lhote était alors dans les coulisses et avait assisté médusé à cette incroyable situation.