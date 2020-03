Jean-Baptiste Guégan : l'incroyable destin de l'homme à la voix de Johnny

Pour la France entière, il est l’homme à la voix de Johnny ! Un phénomène qui fascine le public et en à peine un an, Jean-Baptiste Guégan a conquis les français. Son 1er album s’est déjà vendu a plus de 200 000 exemplaires, et s’est classé directement en tête des ventes. Un record pour un 1er disque. Quel est le secret de cette incroyable voix ? Comment Jean-Baptiste Guégan, l’adolescent timide fan de Johnny, est-il parvenu à marcher sur les pas de son idole et à remplir les plus grandes salles?Dans ce documentaire inédit et exceptionnel, le chanteur se confie avec émotion sur ses blessures, ses moments de doutes mais aussi sur les rencontres qui on fait basculer sa vie…Tous ceux qui l’ont connu dévoileront les coulisses de son incroyable histoire. Et vous allez découvrir que la vie de Jean-Baptiste se confond parfois de manière troublante avec celle de son idole, Johnny Hallyday. Ainsi, sa famille et ses plus proches amis vous dévoileront son enfance difficile et marquée par les drames et les coups durs, comme celle de Johnny.Ses plus proches collaborateurs vous raconteront ses débuts, en Bretagne. Nous vous dévoilerons les coulisses de ses rencontres avec les plus proches amis de Johnny Hallyday.Et enfin, vous découvrirez les coulisses de l’émission qui a changé sa vie : « La France a un incroyable talent ». Avec les témoignages de Jean-Baptiste Guégan et ses proches : son ex compagne Nadège, son frère Benjamin Guégan, son producteur Christophe Porquet. Mais aussi Marianne James, Éric Antoine, Hélène Ségara, Pierre Billion, ami et directeur artistique de Johnny Hallyday de 1982 à 1984, Pascal Obispo, Pascal Nègre, Michel Mallory, parolier et ami et Johnny Hallyday, Sandrine Quétier, Bernard Montiel, Santi, directeur du label Music One ... De l’adolescent fan de Johnny, à la star qui marche aujourd’hui dans les pas de son idole… découvrez les secrets de l’incroyable destin de Jean-Baptiste Guégan.