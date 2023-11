Jean-Baptiste Guégan : l'incroyable destin de l'homme à la voix de Johnny

Pour la France entière, il est l’homme à la voix de Johnny ! Jean-Baptiste Guégan est désormais un artiste accompli et reconnu, qui remplit les plus grandes salles à travers le pays et continue de fasciner le public. Avec ce documentaire, vous découvrirez comment l’artiste a vécu cet incroyable tourbillon. Il racontera tout, de ses premiers pas jusqu’à aujourd’hui. Son succès, il le doit à ce qu’il définit lui-même comme un don : cette voix reconnaissable entre toutes : la voix de Johnny… Mais cela ne suffit pas à en faire la star qu’il est aujourd’hui. Alors quel est son secret ? Comment a-t-il conquis le cœur des Français ? Comment Jean-Baptiste Guégan, l’adolescent timide fan de Johnny, est-il parvenu à marcher sur les pas de son idole ?