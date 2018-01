Jean Reno rend hommage à Johnny Hallyday

L’émission diffusée ce soir, devait fêter le succès de l’album de reprises des plus belles chansons de Johnny Hallyday, en sa présence. Malheureusement, il y a un mois Johnny Hallyday a tiré sa révérence en cette nuit de mercredi 6 décembre 2017, à l’âge de 74 ans. TF1 a pensé que cette émission devait se faire car le spectacle continue, les titres de Johnny Hallyday continueront de nous faire vibrer et seront à jamais vivantes. Mais surtout le rockeur aurait vraiment souhaité qu’on le fasse. Les artistes, toutes générations confondues, se sont réunis à la Seine Musicale pour interpréter les plus grands tubes de Johnny Hallyday : L’envie, Marie, Ma gueule, Retiens la nuit, Gabrielle, Noir c’est noir, Que je t’aime, Je te promets, Quelque chose de Tennessee… Mais il y aura aussi Johnny. Au travers d’images d’archives, Johnny Hallyday reviendra sur l’histoire de chaque chanson et la manière dont il la vivait et l’interprétait sur scène. Ces artistes seront accompagnés par les musiciens de Johnny Hallyday dirigés par Yarol Poupaud. Une soirée exceptionnelle qui célèbre les plus belles chansons de Johnny Hallyday ! Extrait du REPLAY de JOHNNY, TOUTE LA MUSIQUE QU’ILS AIMENT du 6 janvier 2018