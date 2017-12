Johnny Hallyday Bercy 2013 le concert anniversaire

Revivez une soirée exceptionnelle avec la plus grande star française : Johnny Hallyday.En 2013, à l'occasion de ses 70 ans et de ses 50 ans de carrière, Johnny Hallyday a tenu à célébrer son anniversaire avec son public à Bercy. Pour ce show inoubliable, l'artiste a offert à ses fans tous ses plus grands succès : "L'envie", "Marie", "Que je t'aime", "Allumez le feu", "Quelque chose de Tennessee" et bien d'autres… Plusieurs artistes, Florent Pagny, Amel Bent, Eddy Mitchell et de nombreux autres invités surprises étaient présents sur scène aux côtés de Johnny pour des duos inédits.