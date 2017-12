"Johnny Hallyday est parti. J’écris ces mots sans y croire. Et pourtant c’est bien cela. Mon homme n’est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité", a annoncé Laeticia Hallyday dans un communiqué à l’AFP. Johnny Hallyday a succombé à un cancer du poumin dans la nuit du mardi 5 décembre au mercredi 6 décembre à l’âge 74 ans « une maladie qui le rongeait depuis des mois ».