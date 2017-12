Johnny Hallyday, son dernier combat

Depuis le début de son parcours, Johnny Hallyday a toujours semblé invincible. Près de 60 ans de carrière ; 70 millions de disques vendus : plus de 6 000 concerts donnés devant plus de 30 millions de spectateurs. Des tubes inoubliables comme « L’idole des jeunes », « Gabrielle », « Allumez le feu » « Diego libre dans sa tête» « Quelque chose en nous de Tennessee »… Johnny Hallyday a relevé tous les défis qu’il s’était fixé. Et pourtant son plus grand combat c’est cette année que Johnny Hallyday a du livrer son plus gros combat. Un combat où il jouait sa vie. Un combat contre la maladie qui a été au centre de toutes les attentions, alimentées par de nombreuses rumeurs, de contre-vérités pendant plus de six mois. Pour comprendre, petit retour sur ces derniers mois. L’espoir et une incroyable force qui ont été les moteurs du dernier combat de Johnny Hallyday. Extrait du documentaire hommage « Johnny » du mercredi 6 décembre 2017