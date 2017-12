Johnny Hallyday sur ses fans : « J’aime le public »

Décédé à l’âge de 74 ans le 6 décembre, Johnny Hallyday n’était pas surnommé l’idole des jeunes pour rien. Depuis ses débuts dans la musique et ses premiers pas sur scène, la star a toujours entretenu une relation particulière avec son public, avec ces millions de fans qui venaient le voir en concert et qui le suivaient même parfois pendant toute une tournée. Désireux de toujours donner le meilleur de lui-même sur scène pour ce public si fidèle, Johnny Hallyday n’a cessé de faire le spectacle lors de shows tous plus impressionnants les uns que les autres. Il en parlait en octobre 2015.