Johnny Hallyday et Julien Doré – « L’idole des jeunes »

Le premier tube de la carrière de Johnny Hallyday est partagé avec une idole des jeunes d’aujourd’hui, Julien Doré. Il y a un mois Johnny Hallyday a tiré sa révérence en cette nuit de mercredi 6 décembre 2017, à l’âge de 74 ans. Et cela reste encore invraisemblable pour nous tous. . Johnny Hallyday, véritable bête de scène, a accompagné son public pendant 60 ans, fidèle, très proche de ses fans. Johnny lui a tout donné : ses joies, ses rêves, ses envies… sa vie…Comment imaginer que l’on ne reverra pas Johnny Hallyday sur scène ? Ces grands artistes comme Johnny ne disparaissent pas tant que nous les écoutons, tant qu’ils renaissent encore en nous, tant qu’ils nous guident encore avec leurs musiques. Et la meilleure façon de leur rendre hommage, c’est de revivre les grands moments que Johnny Hallyday nous a offerts à la télévision notamment ses duos. Cet immense phénomène musical a partagé la scène moult fois avec des artistes comme avec ses amis, Les Vieilles Canailles, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc ; mais aussi avec la nouvelle génération Julien Doré, Kendji Girac, Louane…Sans parler des stars internationales qu’il adorait : Céline Dion, Ed Sheeran… avec ses proches Sylvie Vartan, David Hallyday son fils, Laetitia sa femme… et aussi Florent Pagny, Amel Bent, … et bien plus encore. Revivez ces instants de duos mémorables… Extrait du REPLAY de Johnny Hallyday, les plus grands duos du 6 janvier 2018