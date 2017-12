Johnny Hallyday : l'hommage du 9 décembre 2017

" JOHNNY HALLYDAY : L'HOMMAGE "Emission Spéciale en direct dès 11H00 Présentée par Anne-Claire Coudray et Jean-Pierre PernautRéalisée par Serge Khalfon, avec Gilles Amado et Etienne ToussaintEn raison de l'actualité, TF1 a décidé de modifier sa programmation de la journée de samedi 9 décembre. La Direction de l'Information proposera une émission spéciale " JOHNNY HALLYDAY : L'HOMMAGE " en direct à partir de 11H00 présentée par Anne-Claire Coudray et Jean-Pierre Pernaut pour vous faire vivre en direct l'hommage populaire consacré à Johnny Hallyday, en présence du président de la République Emmanuel Macron.Sur le plateau, Anne-Claire Coudray et Jean-Pierre Pernaut auront à leurs côtés, Romain Goichon, le spécialiste musique de la rédaction, Fabien Lecoeuvre, auteur de nombreux ouvrages sur la chanson française, et plusieurs invités. Sur le terrain, nos envoyés spéciaux seront mobilisés, sur tous les lieux de cet événement.