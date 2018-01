Johnny Hallyday, Lorie, Shy’m et Amel Bent - « Je te promets »

En 1986, Jean-Jacques Goldman offre à Johnny Hallyday une de ses plus belles chansons, une ballade. Une ballade qui touche droit au cœur « Je te promets ». En 2013, c’est accompagné de Lorie, Shy’m et d’Amel Bent que Johnny Hallyday l’interprète tout en douceur. Il y a un mois Johnny Hallyday a tiré sa révérence en cette nuit de mercredi 6 décembre 2017, à l’âge de 74 ans. Et cela reste encore invraisemblable pour nous tous. . Johnny Hallyday, véritable bête de scène, a accompagné son public pendant 60 ans, fidèle, très proche de ses fans. Johnny lui a tout donné : ses joies, ses rêves, ses envies… sa vie… Extrait du REPLAY de Johnny Hallyday, les plus grands duos du 6 janvier 2018