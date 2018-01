Johnny Hallyday, Marc Lavoine, Garou, Patrick Bruel, Raphael et Pascal Obispo - « Quand on a que l’amour »,

« Quand on a que l’amour », c’est un monument incontournable de la chanson française. Johnny Hallyday l’a souvent reprise sur scène, en fin de concert, juste pour partager le respect pour Jacques Brel auprès du public. En 2012, ce sont ses amis : Marc Lavoine, Garou, Patrick Bruel, Raphael et Pascal Obispo qui se réunissent autour de lui pour l’interpréter en cœur. Il y a un mois Johnny Hallyday a tiré sa révérence en cette nuit de mercredi 6 décembre 2017, à l’âge de 74 ans. Et cela reste encore invraisemblable pour nous tous. . Johnny Hallyday, véritable bête de scène, a accompagné son public pendant 60 ans, fidèle, très proche de ses fans. Johnny lui a tout donné : ses joies, ses rêves, ses envies… sa vie… Extrait du REPLAY de Johnny Hallyday, les plus grands duos du 6 janvier 2018