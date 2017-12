C'est en 2014 que les Vieilles Canailles, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc se réunissent sur scène. 6 dates parisiennes qui rassemblent plus de 90.000 fans. Les trois stars se retrouvent trois ans plus tard. Johnny Hallyday, malade, affirme que la tournée aura bien lieu :17 dates dans toute la France. La mission des Vieilles Canailles ? "Se foutre de notre gueule", affirme Johnny Hallyday.