Kendji Girac est très fier de reprendre ce soir un de ses titres phares « L’envie ». Johnny a bercé son enfance. « L’envie », Kendji la chantait souvent avec son père et ce soir le grand gagnant de The Voice souhaite lui rendre un grand hommage en l’interprétant sur la Scène Musicale, soirée exceptionnelle qui célèbre les plus belles chansons de Johnny Hallyday ! Extrait du REPLAY de JOHNNY, TOUTE LA MUSIQUE QU’ILS AIMENT du 6 janvier 2018