Laetitia, une nouvelle vie pour Johnny Hallyday

1996 – Laetitia devient officiellement Madame Hallyday. L’union célébrée par Nicolas Sarkozy, alors maire de Neuilly, a lieu jour pour jour un an après leur première rencontre. Ce fut une étape fondamentale dans la vie du rockeur car cette histoire d’amour va être salvatrice pour la star qui sera la dernière de sa vie. Auprès de Laetitia, Johnny trouve l’équilibre nécessaire pour enfin faire la paix avec son passé. Cet amour non conventionnel est peut-être la clé de la réussite du chanteur. Jour après jour, Laetitia devient le pilier dont Johnny Hallyday avait besoin et va soutenir son mari en l’accompagnant dans ses projets les plus fous. Son nouveau défi est le stade de France Extrait du documentaire hommage « Johnny » du mercredi 6 décembre 2017