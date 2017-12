« M’arrêter là » - une nouvelle étape pour Johnny Hallyday : la vie de famille

2002, Johnny Hallyday réalise la plus grande vente de singles de sa carrière : 1.4 million d’exemplaires vendus avec sa chanson « Marie ». en 2000, le rockeur bat un record d’affluence avec un spectacle grandiose gratuit donné au pied de la Tour Eiffel. Entre 600 et 800 000 spectateurs, un vrai raz de marée. Au cours des années 2000 grâce à un soutien sans faille de Laetitia qui le seconde à chaque nouvelle étape de sa carrière, Johnny Hallyday devient un phénomène national. Johnny Hallyday, artiste accompli sur scène, est père de famille heureux après avoir adopté Jade et Joy nées au Vietnam. Avec ses deux filles, Johnny Hallyday devient un père doux et attentionné : le chanteur est un homme nouveau qui surprend tout le monde. 2009, Johnny Hallyday veut arrêter la scène et veut consacrer plus de temps à sa famille. Extrait du documentaire hommage « Johnny » du mercredi 6 décembre 2017