Nolwenn Leroy – « Quelque chose de Tennessee »

Nolwenn Leroy a eu la chance de partager des duos avec Johnny Hallyday qu’il l’impressionnait tellement qu’elle n’osait pas lui parler. Pour Nolwenn, c’est grâce à son abandon, à son enfance chaotique, la fureur de s’en sortir, sa force et son énergie hors du commun que Johnny est devenu ce qu’il était : un homme vrai et un artiste « comme hélas on n’en verra plus ». Pour Nolwenn, « Quelque chose de Tennessee » qu’elle va interpréter, est la chanson qui représente le mieux Johnny : souffrance, failles et surtout de vivre intensément, de se battre pour « surmonter ce qui pourrait être une fatalité du destin ». Au travers de son interprétation de ce soir, Nolwenn Leroy, souhaite lui exprimer « toute son affection et son admiration ». Extrait du REPLAY de JOHNNY, TOUTE LA MUSIQUE QU’ILS AIMENT du 6 janvier 2018