Raphaël – « Tes tendres années »

Cette émission exceptionnelle est un projet à long terme qui a vu le jour en même temps que l’album à succès « On a tous quelque chose de Johnny » sorti le 17 novembre dernier. Au travers d’images d’archives, Johnny Hallyday reviendra sur la genèse de chaque chanson et la manière dont il la vivait et l’interprétait sur scène. Les artistes, toutes générations confondues, se sont réunis à la Seine Musicale pour interpréter les plus grands tubes de Johnny Hallyday : L’envie, Marie, Ma gueule, Retiens la nuit, Gabrielle, Noir c’est noir, Que je t’aime, Je te promets, Quelque chose de Tennessee… Chacun des artistes nous expliquera en voix off ce que représentait Johnny Hallyday pour eux et pourquoi ils ont choisi la chanson qu’ils interprètent. Florent Pagny, Louane, Nolwenn Leroy, Garou, Benjamin Biolay, Slimane, Kendji Girac, Thomas Dutronc, Amel Bent, Calogero, Raphaël, Lisandro Cuxi, FFF, Gaëtan Roussel, Gauvain Sers seront présents sur scène accompagnés par les musiciens de Johnny Hallyday dirigés par Yarol Poupaud. Avec la participation de Jean Reno qui introduira et conclura la soirée. Une soirée exceptionnelle qui célèbre les plus belles chansons de Johnny Hallyday !