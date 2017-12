« Rock and roll attitude » - la résurrection

1982, Johnny Hallyday enregistre une scénette pour une émission de télé. C’est la rencontre avec Nathalie Baye dont la relation va relancer l’image du rocker. Un an après leur rencontre, le couple célèbre la naissance de leur fille, Laura. Mais musicalement Johnny Hallyday doit rebondir et Nathalie Baye va lui présenter un compositeur à l’opposer de son univers musical : Michel Berger. « Quelque chose de Tennessee » voit le jour. La musique le sauve à nouveau et sa carrière est relancée. 350 000 exemplaires vendus pour cet album. Jean-Jacques Goldman prend le relais sur la composition du prochain album « Gang ». « Je t’attends », « Je te promets », « L’envie »… « Laura ». Les succès s’enchainent et les salles se remplissent de nouveau. Extrait du documentaire hommage « Johnny » du mercredi 6 décembre 2017