« Elle est terrible », Sylvie Vartan et Johnny Hallyday, le couple star

1963, Johnny Hallyday proclamé l’idole des jeunes enchaine les succès avec notamment avec sa chanson « Elle est terrible ». A ses côtés, au palmarès des meilleures ventes, une autre vedette triomphe avec « La plus belle pour aller danser », n’est autre que Sylvie Vartan. Tous les deux filent d’un parfait amour et se marient en 1965 dans un petit village de l’Oise. Son service militaire terminé, Johnny Hallyday remonte sur scène et interprète un de ses plus grands tubes « Les portes du pénitencier ». Le 14 août 1966, c’est la naissance de David, son premier enfant. Mais perpétuellement en tournée, 10 mois sur l’année, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan se séparent. « Noir c’est noir » voit le jour. La star fait salles combles. Les tubes s’enchainent « Que je t’aime », « Les coups »… Extrait du documentaire hommage « Johnny » du mercredi 6 décembre 2017