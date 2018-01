Thomas Dutronc – « Gabrielle »

Pour Thomas Dutronc, Johnny Hallyday, « c’est le rock’n roll », « un million de Français dans la rue pour lui et l’envie de vivre à fond ». « La mort de Johnny est un peu le requiem pour une génération, plus touchée » que Thomas Dutronc aurait imaginé. Thomas Dutronc a choisi de chanter avec des fans de Johnny un des titres phares « Gabrielle ». Réunis à la Seine Musicale pour interpréter les plus grands tubes de Johnny Hallyday, les artistes, toutes générations confondues lui rendent un grand hommage. Extrait du REPLAY de JOHNNY, TOUTE LA MUSIQUE QU’ILS AIMENT du 6 janvier 2018