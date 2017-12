« Toute la musique que j’aime », le blues de Johnny Hallyday

1973, Johnny Hallyday a 30 ans partagé entre sa famille installée aux USA et sa carrière en France. Un des titres phares de sa discographie « Toute la musique que j’aime » décrit toute la souffrance, la vie de Johnny. « Le blues, ça veut dire que je t’aime, que j’ai mal à en crever. Je pleure mais je chante quand même, c’est ma prière pour te garder… Toute la musique que j’aime…». En quelques semaines, plus de 430 000 exemplaires s’écoulent en France. Flirtant sur ce nouveau succès, la maison de disques souhaite faire un nouveau coup : faire chanter en duo Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. « J’ai un problème » naquit alors que le couple s’éloigne de plus en plus jusqu’au divorce en 1980. C’est alors que Johnny Hallyday connait alors une chute vertigineuse. Alcool, les sorties en boite… Rien ne va plus pour la star. Les titres ne trouvent plus les succès d’antan. 1980, sa carrière est au plus bas : il faut se renouveler et relancer sa carrière. Nathalie Baye arrive dans sa vie. Extrait du documentaire hommage « Johnny » du mercredi 6 décembre 2017