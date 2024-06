Jolie petite victime

Hannah et sa mère, récemment divorcée, viennent d’arriver à Savannah. Pianiste très douée, elle souhaite obtenir une bourse pour entrer à Julliard. Le professeur de piano du lycée, monsieur Kurtz, lui donne des cours particuliers. Sa mère ouvre un institut de beauté en ville. Amber, la leader des cheerleaders, a pris Hannah en grippe et multiplie les agressions et les humiliations à son égard. Garrett Williams, le conseiller d’orientation, la prend sous sa protection et l’invite même à venir donner des cours de piano à sa fille. Mais une ombre étrange et menaçante suit Hannah partout…