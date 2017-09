C'était il y a 20 ans... Redécouvrez le premier épisode de Joséphine, ange gardien !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C'était il y a 20 ans, le 15 décembre 1997 exactement. Ce soir, les téléspectateurs découvrent sur TF1 une femme d'un nouveau genre : un ange gardien. L'ange envoyé des cieux s'appelle Joséphine Delamarre. Dès les premières minutes, la comédienne apparaît assise sur une gargouille qui jonche la cathédrale Notre-Dame de Paris. Si l'ange gardien avoue s'être perdu, pour les passants qui voit la jeune femme en hauteur, il s'agirait-là d'une tentative de suicide. Les pompiers arrivent rapidement sur place et font redescendre Mimie Mathy qui assure ne pas vouloir mettre fin à ses jours. En réalité, elle est à Paris pour venir en aide à une famille. Le premier épisode intitulé "L'île aux enfants", est centré sur Alice, une jeune patineuse âgée de dix ans, dont la mère a décidé, coûte que coûte, d'en faire une championne, malgré elle. L'aveuglement et l'obstination de cette maman donnent du fil à retordre à Joséphine. Mais elle a plus d'un tour dans son sac...

A travers ses conseils, sa patience et sa sagesse, elle parvient à mettre du baume au cœur dans la vie d'inconnus en souffrance. C'est d'ailleurs le ton donné à la série. Chaque épisode traite d'une question de société : chômage, précarité, illettrisme, homosexualité, violence, rejet social, difficulté d'intégration, adoption, rêve ou projet abandonné. Cette année, la série de TF1 fête ses 20 ans. Alors pour fêter dignement cet anniversaire, MYTF1 vous propose de (re)découvrir le premier épisode, là où tout a commencé pour l'héroïne préférée des français :