Ses débuts au théâtre, sa vie de femme mariée... Mimie Mathy se livre à Nikos Aliagas

"Elle va vivre et si elle vit, il y a quelque chose qui va se passer", explique Mimie Mathy dans son livre à paraître ce jeudi, "Vaut-il mieux être toute petite ou abandonnée à la naissance". Co-écrit avec l'écrivain Gilles Lejardinier, cet ouvrage est un jeu de questions/réponses auquel se livre la comédienne. Une façon pour elle d'ironiser la maladie dont elle souffre depuis la naissance et qui ne l'a pas empêché d'être heureuse. Pour 50' Inside, la comédienne revient sur 5 dates qui ont marqué sa vie à tout jamais.

Mimie Mathy travaille avec Michel Fugain

Le 19 janvier 1981, Mimie Mathy fait sa rencontre avec Michel Fugain. Elle a 24 ans et fait ses premiers pas à l'atelier de comédie musicale de Nice créé par le réalisateur, qui est le premier à avoir cru en elle. "Très dur", le jeune homme a construit la carrière de la jeune femme. Pendant trois ans, il lui apprend la musique, le chant et la comédie. A la fin de ce cycle, l'école ferme. Mimie Mathy décide de tenter sa chance à Paris.

Philippe Bouvard propulse Mimie Mathy sur le devant de la scène

Elle fait alors la rencontre de Philippe Bouvard qui la propulse sur le devant de la scène aux côtés de Michèle Bernier et Isabelle de Botton. "Au niveau taille, c'était marrant de voir l'escalier des trois filles", ironise-t-elle à Nikos Aliagas. Grâce au rôle qu'elle endosse chaque soir à la télévision avant le JT, la jeune femme goûte à la notoriété. A tel point que quelques années plus tard, elle décroche LE rôle de sa vie...

Mimie Mathy devient Joséphine, ange gardien

Le 15 décembre 1997, Mimie Mathy devient Joséphine Delamarre, un ange envoyé sur Terre pour venir en aide aux gens. Le premier épisode, la comédienne s'en souvient comme si c'était hier. Avec près de 7 millions de téléspectateurs, la série créé l'événement sur TF1. Au fil du temps, la fiction aborde des questions sérieuses. Mimie Mathy se souvient même avoir abordé l'homosexualité pour la première fois de manière décomplexé. "C'était un peu osé à l'époque. On a également parlé des mères porteuses, de l'adoption..."

Mimie Mathy se marie à l'"homme de sa vie"

Sûrement l'une des dates clés de la vie de Mimie Mathy. Cœur à prendre depuis de nombreuses années, l'actrice se marie à Benoist Gérard le 27 août 2005 à la mairie de Neuilly-sur-Seine. Un mariage en grande pompe qui rassemble tous ses amis du show-business qui ont fait le déplacement pour célébrer ce mariage. Pour 50' Inside, Mimie Mathy est revenue sur sa rencontre avec celui qui partage sa vie depuis 12 ans maintenant. "Benoist est venu au hasard à assister à l'un de ses spectacles et je l'ai choisi à monter sur scène. La chance que j'ai eue c'est que mon assistante Valérie lui a demandé son numéro, et deux jours après, je l'ai rappelé. Et puis on s'est revu trois semaines après et on ne s'est plus quittés".

Un comeback triomphant sur scène

Après des années d'absence, Mimie Mathy remonte sur les planches. Intitulé "Je repapote avec vous", la pièce est l'occasion pour l'artiste de se confier sur sa vie de femme et d'épouse. Une façon pour elle de boucler la boucle. "Vous m'avez connu célibataire, maintenant je suis mariée, vous vous posez forcément plein de questions et bien voilà, je vais y répondre", justifie-t-elle à Nikos Aliagas.

