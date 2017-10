« Enfants, mode d’emploi », la nouvelle mission de Joséphine

Par Sarah LANTUEJOUL | Ecrit pour TF1 |

L’ange gardien le plus connu de la télévision française revient sur vos écrans. Pour sa nouvelle mission, Joséphine Delamarre doit aider Zoé, une jeune femme qui se voit hériter de deux enfants à la mort de sa sœur, alors qu’elle vient d’obtenir une promotion inespérée.







En effet, Zoé est en charge d’organiser le mariage de Stan, une star de la chanson. Mais sa nouvelle mission professionnelle ne va pas se dérouler comme prévue. Celle-ci est quelque peu perturbée par l’arrivée de Pauline et de Fleur dans sa vie. La jeune femme célibataire va subitement devoir s’occuper des deux enfants de sa sœur aînée, décédé dans un accident de voiture avec son mari. La petite Fleur, 9 ans, se retrouve alors orpheline au côté de sa grande sœur Pauline, 16 ans et en pleine crise d‘adolescence.





Une mission rock and roll pour Joséphine





Entre caprices de star au travail et conflits familiaux à la maison, Zoé a du mal à concilier ses nouvelles responsabilités professionnelles et personnelles. Notre ange gardien préféré doit alors aider la jeune femme à se révéler et à mener de front sa carrière et sa vie de famille.





Retrouvez le prochain épisode de Joséphine ange gardien mercredi 26 octobre à 20h55 sur TF1.