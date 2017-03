Inédit - Joséphine, ange gardien, vigile de nuit le 10 avril prochain !

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Nous vous annoncions la semaine dernière que Joséphine, ange gardien revenait lundi 3 avril avec Sur le cœur, un épisode inédit de la célèbre série dans lequel Mimie Mathy partagera l’affiche avec Ingrid Chauvin et Arnaud Gidoin.

Bonne nouvelle pour les aficionados de Joséphine Delamarre : un autre épisode inédit sera diffusé le lundi 10 avril à partir de 20h55 sur TF1. Le pitch ? Joséphine se retrouve vigile de nuit dans un magasin de jouets. Surprise, elle va vite comprendre qu’elle est là pour venir en aide à Sandra (interprétée par Camille Claris), une jeune mère célibataire sans domicile fixe qui a trouvé refuge dans le magasin. Epaulée par la grand-mère de Sandra et par Olivier, un vendeur du magasin, Joséphine va tout mettre en œuvre pour sortir la jeune maman de ce mauvais pas.

Récemment opérée d’une hernie discale, Mimie Mathy est aujourd’hui en pleine forme. C’est son mari, le chef Benoist Gérard, qui l’a affirmé hier à la télévision : « Elle va bien, elle va très très bien. » La comédienne avait annoncé début janvier qu’elle devrait subir une opération pour cette hernie discale qui avait évolué en sciatique et l’handicapait au quotidien. Opérée mi-janvier, Mimie Mathy est actuellement au repos mais elle reprendra très vite le chemin des plateaux de tournage.

En attendant le 10 avril, retrouvez Sur le coeur, un épisode inédit de Joséphine, ange gardien le 3 avril à partir de 20h55 sur TF1 :