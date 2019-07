Joséphine Ange Gardien : Quand Jean-Pierre Michaël fait son apparition le temps d'un épisode

L'acteur aux yeux persans Jean-Pierre Michaël devient le guest dans l'épisode "Belle-mère, belle-fille" aux côtés de Mimi Mathy dans la série Joséphine ange gardien. L'ancienne star de la série R.I.S fait une apparition réussie et très remarquée .

Impossible de ne pas résister au charme de cet acteur. Très connu pour son premier rôle dans la série à succès R.I.S, il revient en force en devenant l'invité de Mimi Mathy dans un épisode. Il y interprète le rôle d'Antoine, divorcé et père de deux petites filles qui doivent accueillir une nouvelle maman. Bien entendu, tout ne se passera pas comme prévu, et Joséphine va devoir s'en mêler et faire appel à ses pouvoirs magiques pour arranger cette situation très complexe. Mais qui est donc le comédien qui incarne le rôle d'Antoine le temps d'un épisode ?

Jean-Pierre Michaël, voix off officielle de Brad Pitt

Derrière ce visage d'ange, se cache un acteur avec une très grande carrière. Ce comédien est un véritable caméléon et enchaine des rôles au cinéma et au théâtre depuis plus de 20 ans. Mais ce n'est pas tout ! Ce français dont la voix double des acteurs anglophones est connu de tous. En plus d'être la voix off officile de Brad Pitt, il double également d'autres grands acteurs comme Johnny Depp ou encore Keanu Reeves, rien que ça. Anciennement star dans la série policière R.I.S, on le retrouve aujourd'hui dans un autre registre, et l'acteur excelle comme à son habitude. Pour revoir l'épisode "Belle-mère, belle-fille" de josaphine ange gardien, c'est ici.