Joséphine Ange Gardien : Les 7 péchés capitaux de Mimie Mathy (Interview Partie 2)

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

La dernière fois que Mimie Mathy s'est mise en colère, c'était à quelle occasion ?

En voiture avec quelqu’un qui lui faisait une queue de poisson, qui lui passait devant sans mettre son clignotant. Ceux qui me connaissent en voiture, savent comment je peux être.

La dernière fois que vous vous êtes montrée paresseuse, c'était quand ?

J’adore traîner au lit le dimanche. J’en profite pour lire les prochains épisodes que je vais tourner. En fainéantant avec mon mari en se regardant un film. J’adore les dimanches matins.

Votre péché mignon ?

Le saucisson avec le fromage.

L’avarice, qu’est-ce que ça signifie pour vous ?

Quelqu’un de radin et d’avare, c’est quelqu’un qui n’est généreux nulle part. Pour moi c’est rédhibitoire.

Votre plus belle rencontre dans le métier ?

Il y en a beaucoup. Mais j'ai vraiment apprécié la rencontre avec Kirk et Michael Douglas. J’ai également été fière de connaitre Claude Nougaro. Ma première télé c’était avec lui. J’ai acheté tous ses albums. C’était il y a trente ans.

Avec qui rêveriez-vous de dîner en tête à tête ?

George Clooney, s’il laisse les jumeaux à sa femme.

Ce dont vous êtes le plus fier dans la vie ?

D’avoir réalisé mon rêve : celui de faire ce métier.

Votre plus grand défaut ?

L’impatience.

Etes-vous superstitieuse ?

J’ai des petites superstitions, oui. Le matin, même quand je pars très tôt sur un tournage, je peux faire une réussite sur mon ordinateur et si je réussis je me dis : "la journée va être bonne", si je ne réussis pas, je recommence. Je me dis : "Je me laisse trois coups". Et après, mon téléphone sonne et on me dit : "On t’attend en bas, est-ce que tu peux descendre ?"(Rires) Ce qui est complètement idiot !

Qui sont vos Anges gardiens dans le métier ?

Michel Fugain et Philippe Bouvard en font partie. Il y en a un qui m’a permis d'apprendre ce métier et un autre qui m’a mis le pied à l’étrier. C’est grâce à Bouvard que j’ai percé parce qu’il a accepté de mettre une personne d’1m32 dans une émission de grande écoute.

Si Joséphine rencontrait Mimie Mathy, quelle question elle lui poserait ?

Comment t’as fait pour te marier ? Parce que moi je n’ai pas le droit.

En attendant de retrouver l'épisode inédit de Joséphine Ange gardien ce lundi soir, regardez le tout premier épisode de la série