Joséphine, ange gardien: Ce qui vous attend dans l'épisode de ce soir !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Elle est de retour ! Ce soir les téléspectateurs de TF1 ont rendez-vous avec l’ange gardien la plus célèbre: Joséphine ! Découvrez les premières minutes de l’épisode.

Lundi dernier, Joséphine débarquait dans un refuge animalier, pour apporter son aide à Charline et Marc. Charline, interprétée par l’excellente Ingrid Chauvin, était atteinte d’un cancer et Joséphine, notre ange gardien préférée avait pour but de l’aider à affronter la maladie. Mais ce soir c’est dans un tout autre décor que Joséphine fera son apparition !

« La parenthèse enchantée »

Dans l’épisode de ce soir, Joséphine portera le costume de… Vigile de nuit dans un magasin de jouets ! Si au départ, elle est assez surprise, au final elle va vite se rendre compte qu’elle est là pour aider Sandra. Qui est cette fameuse Sandra? Une jeune mère célibataire qui n’a plus de toit et qui a élu domicile dans un magasin de jouet avec sa petite fille. La mission de l’ange gardien, sera de faire de son possible pour sortir la jeune maman de cette impasse! Elle sera également soutenue par Olivier, un vendeur du magasin un peu « spécial », pour accomplir sa tâche. Sandra est interprétée par l’actrice Camille Claris. Connue pour ses apparitions dans de nombreuses séries françaises ( Doc Martin, Nina, instinct…), la jeune femme est apparue sur le grand écran également, dans Macadam Baby de Patrick Bossard ou encore Respire de Mélanie Laurent.





Retrouvez Joséphine, ange gardien ce soir dès 20h55 sur TF1 !