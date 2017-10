Joséphine Ange gardien : Les mille et unes vies de Mimie Mathy ( Interview Partie 4)

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

On connait Mimie Mathy chanteuse, regardez-vous l'émission The Voice ?

C’est une très bonne émission qui donne la chance à des talents divers et variés. Je trouve ça très intelligent.

Vous avez collaboré avec Patrick Fiori sur un album. Qu’avez-vous appris sur lui ?

Patrick Fiori est aussi professionnel et cool qu’il en a l’air. C’est un très bon coach.

A quand une prochaine collaboration ?

Ce n’est pas prévu, mais on se retrouvera sur les Enfoirés (Janvier 2018 au Zénith de Strasbourg NDLR.)

Angelina, qui a remporté The Voice Kids était dans son équipe. Une petite réaction ?

Cette môme est absolument magnifique. Je l’ai trouvée génial !

Que pensez-vous de la nouvelle génération d’artistes ?

Il y a de tout. Je leur souhaite de faire la même carrière que les anciens et de durer aussi longtemps. Ce qui n’est, malheureusement, pas le cas pour tout le monde...

Quel style de musique écoutez-vous ?

J'écoute beaucoup les "anciens" chanteurs. Je suis très "ancienne génération". J’avoue que je reste très Aznavour et Beatles. Ils sont indémodables ! J'aime aussi beaucoup le jazz. Mais je ne suis pas contre l'idée de découvrir de nouvelles choses. J’essaye de m’intéresser au travers de ce que mes enfants m’apprennent. J’ai, par exemple, écouté les Fréro Delavega, Maitre Gims.

Quels sont vos plus beaux souvenirs sur les Enfoirés ?

Faire un duo avec Jean-Jacques Goldman, ça a été absolument extraordinaire. Idem avec Maxime Le Forestier. Ce sont des gens que j’écoutais lorsque j’étais étudiante. Partager la scène avec eux, c’est formidable. C’est des moments de bonheur. Je reste groupie dans ces moments-là.

Un artiste se doit-il d’être engagé ?

C’est propre à chacun. Il n’y a pas de leçons à donner. Il faut, simplement, être sincère dans ses engagements et après chacun fait comme il le sent. Pour moi, c’est important de m’engager dans différentes causes. Elles ne sont pas toutes visibles dans la presse.

A quand un prochain livre ?

Je viens d’en sortir un (Vaut-il mieux être toute petite ou abandonnée à la naissance ? NDLR.). Si je devais écrire un nouveau livre, ça serait plutôt un roman. Il faut juste trouver la bonne idée et un peu de temps.

Mimie Mathy dans Danse avec les stars et Koh-Lanta ?

Mimie Mathy danseuse, ça donne quoi ?

On va oublier ça pour l’instant, j’ai encore mon dos qui demande de la rééducation. Ou alors on va danser un slow !

Quelle est la danse que vous maîtrisez le mieux et celle qui vous fait le plus peur ?

Celle que je maitrise le mieux, c’est le rock. Il n’y en a pas qui me font spécialement peur, mais en ce moment, je dirais le rock également. Après, quand on danse, on est radieux dans tous les cas. (Sourire)

Mimie Mathy aventurière, ça donne quoi ?

Vous oubliez tout de suite. Je déteste les petites bêtes, et ne pas être dans le confort. Ma prochaine découverte, ça sera un palace que je n’ai pas encore testé. (Rires).

Mimie Mathy et les séries

Vous allez prochainement tourner dans Camping Paradis. Laurent Ournac viendra, quant à lui, dans un épisode de Joséphine Ange gardien...

C’est rigolo. Mélanger deux séries, ça se fait régulièrement aux Etats-Unis mais pas en France. On a toujours peur que les téléspectateurs soient perdus. Je pense, au contraire, qu’ils aiment ça. Ils s’y retrouvent tout à fait !

Si vous pouviez vous téléstransporter dans une série ?

J’adore Esprits criminels. J’aimerais bien être dans l’avion avec eux pour partir résoudre une enquête.

Une série que vous ne louperiez pour rien au monde actuellement ?

J’avoue que je suis passionnée par Demain nous appartient. Je titille mes petits camarades tous les jours pour savoir ce qu’il va se passer et ils ne veulent rien me dire !

