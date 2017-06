Joséphine, ange gardien : nouvel épisode bientôt en tournage !

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Avis à tous les fans de l’ange gardien de TF1 : un nouvel épisode sera tourné entre le 14 juin et le 11 juillet dans la région d’Aix-en-Provence ! Intitulé « Le mystère des pierres qui chantent », il sera diffusé prochainement sur TF1.

Pour cet épisode inédit, Mimie Mathy partagera l’affiche avec Gary Mihaileanu que vous pourrez retrouver dès ce soir à partir de 21h00 pour le final de la saison 14 d’Alice Nevers. Dans « Le mystère des pierres qui chantent », il incarnera un ange stagiaire, en quête de son diplôme d’ange gardien, qui accompagnera Joséphine le temps d’une soirée.

L’épisode aura pour décor une colonie de vacances d’un nouveau genre : les jeunes adolescents présents pour ce camp estival devront être déconnectés le temps de leurs vacances. Pas de portable ni d’ordinateur, place au retour aux sources et aux relations vraies et naturelles. Joséphine aura quant à elle bien du mal à mener à bien ses missions avec son ange stagiaire dans les pattes !

Car le jeune homme, grand fan d’histoires d’amour, se prend pour Cupidon et fait agir sa magie à sa manière… très particulière ! Contrairement à Joséphine qui a tendance à réfléchir avant d’agir, lui agit avant de réfléchir. Deux caractères bien différents qui promettent des situations cocasses et quelques savoureux rebondissements !