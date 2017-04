Joséphine ange gardien, plus forte que Messmer ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Hier soir, TF1 a diffusé un nouvel inédit de Joséphine ange gardien. Un épisode dans lequel votre ange préféré vient en aide à Sandra jouée par Camille Claris. Employée dans un magasin de jouets, la mère de famille n'a pas de domicile fixe. Elle dort dans la boutique où elle travaille la journée, mais plus pour très longtemps. Très vite démasquée, elle n'a pas d'autres choix que de fuir, par peur de se voir retirer la garde de sa fille. Transformée en vigile de nuit, Mimie Mathy va venir à la rescousse de cette maman et sa fille, à la dérive...

Dans l'épisode diffusé hier soir, la comédienne a lancé un clin d’œil bien particulier à Messmer, le célèbre hypnotiseur. Alors que l'assistante sociale se rend au domicile de Corinne, chez qui Sandra et sa fille ont élu domicile, Mimie Mathy doit, dans un même temps, ouvrir la porte au voisin de cette dernière. Un homme coriace, qui menace d'expulser la jeune femme et son enfant sur le champ. Ni une, ni deux, Joséphine l'hypnotise en moins de dix secondes. Plus rapide que Messmer, elle n'hésite pas à lancer un "Je suis trop forte en hypnotisme, Messmer il peut s'accrocher". Débarrassée, l'ange gardien peut continuer de faire le tour du propriétaire l'esprit beaucoup plus léger.