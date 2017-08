Quand Joséphine, ange gardien rencontre Camping Paradis… Mimie Mathy parle du crossover

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Deux séries à succès, deux héros emblématiques et une rencontre très attendue ! Mimie Mathy, héroïne de Joséphine, ange gardien vient en effet de confirmer qu’il y aura bien un crossover entre Joséphine, ange gardien et Camping Pardais.

Laurent Ournac et certains fans en ont rêvé, TF1 va exaucer leurs souhaits. En effet, en février dernier lors d’un Facebook Live, un internaute avait demandé à Laurent Ournac s’il aimerait voir un crossover entre Camping Paradis et Joséphine, ange gardien, ce dernier s’était alors montré très intéressé par cette éventualité.

Depuis, l’idée a fait du chemin et le projet est devenu très concret. Il y aura bien une rencontre entre les deux héros emblématiques de TF1 : Tom Delorme et Joséphine. C’est Mimie Mathy en personne qui l’a annoncé lors d’une interview accordée à TV Mag. "J’en tourne deux (Joséphine, ange gardien) entre mi-octobre et mi-décembre. Dans l’un d’eux, je reçois toute l’équipe de Camping Paradis. Je vais bien m’occuper d’eux," a-t-elle déclaré. En effet, dans l’épisode de Joséphine, ange gardien, Un mariage parfait, dont le tournage est prévu le 15 novembre prochain, Joséphine va venir en aide à Tom Delorme. Ce dernier, qui assiste au mariage d’Ariane (Jennifer Lauret), son ex, se trouve être toujours amoureux d’elle...

Mais ce n’est pas tout ! Joséphine rendra également visite à toute l’équipe de Camping Paradis. "L’année prochaine, je ferai un Camping Paradis en tant que Joséphine. Ou pas d’ailleurs," a ainsi indiqué Mimie Mathy dans l’interview accordée à TV Mag. Cet épisode, lui, s’intitulera : Un ange gardien au camping.

Deux très bonnes nouvelles qui raviront à coup sûr les fans des deux séries, d’autant que Joséphine, ange gardien fête, cette année, ses 20 ans.

En attendant de découvrir ces deux épisodes, découvrez les premières minutes de la nouvelle mission de Joséphine qui sera diffusée le mardi 29 août.