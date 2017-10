Joséphine, ange gardien : un nouvel épisode inédit le 23 octobre !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Bonne nouvelle pour tous les fans de l'ange gardien préféré des Français : votre héroïne favorite revient bientôt sur TF1. Le lundi 23 octobre prochain, vous retrouverez Joséphine en prime time dans une nouvelle fiction inédite, "Le mystère des pierres qui chantent", un film de Thierry Petit, porté par par Mimie Mathy et Gary Mihaileanu.



Le pitch ? Joséphine se retrouve dans un camp de vacances pas comme les autres, dans lequel les téléphones portables et internet sont totalement interdits. Elle découvre qu'elle n'en est ni plus ni moins que l'une des animatrices et qu'elle doit s'occuper de ces ados récalcitrants à se plier à l'exercice... parmi lesquels se trouvent trois de ses clients. Avec l'aide de Gabriel, un ange quelque peu farfelu et en formation, elle fera tout pour aider ses nouveaux petits protégés, Léonard, Chanelle et Louison. Une mission qui s'annonce compliquée et pleine de rebondissements. Joséphine relèvera-t-elle ce nouveau défi ?







En attendant la soirée du 23 octobre, replongez-vous dans l'épisode 76, avec Jean-Marc Généreux :