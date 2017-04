Mimie Mathy : "Joséphine aide à s'en sortir une jeune femme qui n'attend que ça"

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Un nouveau métier pour Joséphine, ange gardien? Malgré sa petite taille, votre ange gardien préféré endosse ce soir, le rôle d'un vigile de nuit... dans un magasin de jouets. Elle va rapidement comprendre qu'elle n'est pas là dans le simple but de s'amuser à surveiller peluches et autres jouets, mais pour venir en aide à Sandra. Cette maman célibataire n'a plus de toit et a élu domicile avec sa fille dans le magasin où elle travaille tous les jours. L'objectif pour Joséphine : sortir sa cliente de cette situation délicate pour qu'elle aille de l'avant.



Pour cela, Mimie Mathy sera aidée d'Olivier, interprété par Yoann Denaive. Lui-aussi vendeur dans le magasin de jouets, il va aider Sandra à trouver un domicile afin de rebondir. Elle pourra également compter sur Clémence, la grand-mère de ce dernier, plein de bonnes idées pour aider la mère de famille. Interrogée par TF1, Mimie Mathy revient sur la difficile tâche qu'elle doit relever ce soir. "Embauchée comme vigile de nuit, elle découvre que Sandra dort dans un des décors du magasin, sauf qu'il va y avoir pleins de péripéties car l'endroit dans lequel elle dort va brûler, les pompiers vont venir". Et d'ajouter, "c'est essayer de remettre dans la vie de tous les jours et d'aider à s'en sortir une jeune femme qui ne demande que ça", conclut-elle. Parviendra-t-elle à sortir Sandra de la tourmente ?

