Mimie Mathy opérée, son mari donne des nouvelles rassurantes

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Que les fans de Mimie Mathy se rassurent, l’interprète de Joséphine, ange gardien va bien ! La comédienne a été opérée mi-janvier d’une hernie discale qui avait évolué en sciatique et elle observe depuis un repos bien mérité.

Invité hier sur France 2 pour élaborer une recette de cuisine à base de gambas, son mari, l’ancien chef devenu vigneron Benoist Gérard, a donné des nouvelles rassurantes de son épouse. « Elle va bien, elle va très très bien. » Mimie Mathy sera de retour sur les écrans les 3 et 10 avril prochains pour deux épisodes inédits de Joséphine, ange gardien.

Benoist Gérard et Mimie Mathy se sont rencontrés lors d’une représentation du spectacle de la comédienne à Saint-Brieuc en 2003. Depuis, ils filent le parfait amour et se sont même mariés en 2005. Après avoir dirigé le restaurant La Grange batelière dans le XIe arrondissement de Paris, le couple a revendu l’affaire pour partir s’installer en Provence dans une grande maison entourée de 7000 mètres carrés de vignes. Idéal pour que Benoist Gérard puisse pratiquer son nouveau métier : vigneron !

Quant à Mimie Mathy, elle partage donc désormais sa vie entre la magnifique campagne provençale et les plateaux de tournage. Une fois remise totalement sur pied, elle endossera d’ailleurs de nouveau son costume d’ange gardien pour le plus grand bonheur des téléspectateurs.