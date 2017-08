Réécoutez "Tes qi toi", la chanson écrite par Sir Diggler pour "Joséphine, Ange Gardien"

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Mardi 29 août, en regardant "Joséphine, Ange Gardien", les téléspectateurs ont pu découvrir le titre "Tes qi toi", un titre entre chanson et slam, écrit par Sir Diggler. MYTF1 vous propose de réécouter le morceau.

Les téléspectateurs de TF1 ont pu découvrir, mardi soir, un épisode inédit de Joséphine, Ange Gardien. Mimi Mathy avait pour mission d’aider Mélanie, une adolescente dyslexique qui écrit des poèmes en secret qu’elle garde dans son journal intime. Fille adoptée, la jeune fille se met en tête aussi de retrouver sa mère biologique. Joséphine va lui apporter son aide sur les deux tableaux.

Quand elle tombe sur un poème écrit par Mélanie, l’ange gardien est touché et elle fait en sorte que le frère de la jeune fille tombe dessus. Le garçon est musicien et joue dans un groupe, malheureusement en panne d’inspiration. Séduit par le texte, il décide de le mettre en musique. On découvre le résultat à la fin de l’épisode alors que le groupe joue la chanson baptisée « Tes qi toi » en direct sur les ondes d’une radio marseillaise : mi parlé, mi chanté.

En réalité, le texte est l’œuvre de Sir Diggler. Titre sensible et très émouvant, il colle parfaitement avec l’atmosphère de l’épisode. Un titre à réécouter ci-dessous :





« LE SOLEIL EN MOI »



(Sir Diggler / Cyril Taieb)

© & ℗ 2016 DEMD Productions et Editions Musicales François 1er